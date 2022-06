Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15.06.2022 16:22:00 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 15,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 678.321 Stück.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 42,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,68 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.582,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.484,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,979 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG