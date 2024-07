Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Montagmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 27,04 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 27,04 EUR. Bei 27,01 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 803.049 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,22 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,426 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

