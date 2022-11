Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Um 09:22 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,38 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.035 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,89 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,12 EUR.

Am 08.08.2022 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.11.2022 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens-Gamesa-Aktie stabil: Aktionäre können Aktien bis zum 13. Dezember andienen

Analysten sehen bei Siemens Energy-Aktie Potenzial

Siemens Energy-Aktie im Plus: Übernahmeofferte für Windtochter Gamesa genehmigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG