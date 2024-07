Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

16.07.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 26,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 26,60 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.277.349 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. Gewinne von 4,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,07 EUR an. Am 08.05.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,426 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG