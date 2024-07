Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,08 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.286 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 6,53 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 75,56 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,426 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

