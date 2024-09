Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 28,64 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 28,64 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.476.419 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 29,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 2,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 77,65 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,66 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,482 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen