Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 60,00 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 60,00 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 60,16 EUR. Bei 59,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 674.190 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,60 Prozent zulegen. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,23 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 49,50 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,825 EUR fest.

