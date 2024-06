Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 23,19 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 23,19 EUR. Bei 23,12 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 839.095 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 72,39 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,418 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,18 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,310 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Rot

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus