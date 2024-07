Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 26,05 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 26,05 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 25,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 646.713 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,060 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,426 EUR je Aktie.

