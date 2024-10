Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Nachmittag vor

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 36,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 36,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 36,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.430.654 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,85 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,41 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 82,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,344 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

