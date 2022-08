Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Vormittag vor

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 16,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 16,34 EUR. Bei 16,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 20.905 Aktien.

Bei 25,60 EUR erreichte der Titel am 04.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 36,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,36 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,57 EUR.

Am 08.08.2022 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

