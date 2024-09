Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 31,55 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 31,55 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 31,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.429.530 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,71 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,482 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

