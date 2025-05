Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagmittag fester

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 76,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 76,30 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 76,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 75,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 294.425 Siemens Energy-Aktien.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 76,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 71,09 Prozent sinken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,125 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,38 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,96 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

