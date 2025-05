Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag freundlich

Siemens Energy im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 77,44 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 77,44 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 856.017 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 77,46 EUR erreichte der Titel am 19.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 0,03 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 71,51 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,125 EUR je Siemens Energy-Aktie. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 58,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.