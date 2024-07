Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,70 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 24,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 24,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.061 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 11,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,08 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,426 EUR im Jahr 2024 aus.

