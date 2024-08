Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,28 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,28 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,32 EUR an. Bei 25,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.625 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,40 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,68 Prozent.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,41 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

