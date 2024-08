Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Montagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 25,49 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,59 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,17 EUR. Bisher wurden heute 605.728 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 9,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 74,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,41 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

