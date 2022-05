Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Siemens Energy konnte um 20.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 17,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,35 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.051 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 27,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 15,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,50 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 11.05.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 6.582,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 6.484,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,938 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Hot Stocks heute: Windaktien Im Fokus: Siemens Energy, Nordex und Ørsted

Siemens Gamesa-Aktie steigt kräftig: Siemens Energy erwägt Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa - Energiebranche in Wallung

Siemens Energy-Aktie büßt ein: Siemens Energy wird bei Prognose vorsichtiger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG