Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 24,87 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 24,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,75 EUR. Bei 25,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 729.139 Stück.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 74,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,41 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,471 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels fester