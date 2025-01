Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 50,80 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 50,80 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.794.126 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 55,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,64 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 336,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,766 EUR fest.

