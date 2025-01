Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 50,04 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 50,04 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 49,37 EUR ein. Bei 49,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265.212 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 55,26 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 330,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,71 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 13.11.2024. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.02.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,766 EUR je Aktie.

