Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,2 Prozent auf 23,63 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 23,63 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,59 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.722.326 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 14,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 72,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,416 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,96 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,342 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

