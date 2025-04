Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Minus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 61,24 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 61,24 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 60,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.139 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,09 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,34 EUR fiel das Papier am 25.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,809 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

