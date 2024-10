Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 36,33 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 36,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 36,31 EUR. Mit einem Wert von 36,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 71.719 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 82,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,344 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

