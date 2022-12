Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 17,55 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 544.291 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 23,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 26,84 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 71,22 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,12 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,470 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

