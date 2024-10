Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 36,38 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 36,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 36,24 EUR. Bei 36,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.864 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,85 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 1,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 468,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,344 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

