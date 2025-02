Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 55,68 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 55,68 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 50,60 EUR. Bei 58,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.256.213 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.02.2024 bei 13,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 75,56 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,13 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

KI-Revolution durch DeepSeek-Durchbruch erschüttert NVIDIA-Aktie & Co.: Gewinner und Verlierer der neuen KI-Ära