Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,20 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 25,98 EUR. Bei 26,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 113.209 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 6,13 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 75,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,427 EUR je Siemens Energy-Aktie.

