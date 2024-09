Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag in Rot

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 32,98 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 32,98 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,78 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.269.154 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2024 auf bis zu 33,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,59 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,66 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,503 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

