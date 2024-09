Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 33,45 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,45 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 33,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 646.502 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 422,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,66 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,499 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain