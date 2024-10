Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursplus

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 37,45 EUR. Bei 37,83 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.023 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 37,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 82,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,51 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Am 18.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,344 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

DAX aktuell: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX