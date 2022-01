Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt kräftig

Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 19,50 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.464 Punkten steht. Bei 19,70 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,68 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 2.864.537 Aktien.

Bei 33,79 EUR markierte der Titel am 26.01.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,81 EUR. Dieser Wert wurde am 24.01.2022 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,70 EUR je Siemens Energy-Aktie aus. Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2023 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern auf dem Energiesektor. Die Gesellschaft spaltete sich im September 2020 als eigenständiges Unternehmen von der Siemens AG ab. Siemens Energy ist nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Energieübertragung und Stromerzeugung an. Zu den wichtigsten Produkten zählen vor allem Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren, Kompressoren und weitere Kraftwerkstechnologien für unterschiedliche Energiequellen. Unter anderem werden eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die Öl- und Gasindustrie angeboten. Außerdem entwickelt die Siemens Energy AG Technologien im Bereich neuer Energien, wie beispielsweise moderne Wasserstofftechnologien. Über die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy ist das Unternehmen mit Windenergietechnologien und -dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien tätig und zählt hierbei zu den weltweiten Marktführern.

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie trotz positiver Goldman Sachs-Analyse tiefrot

Siemens, Barclays, Amazon & Co.: Diese CEO-Positionen wurden 2021 neu besetzt

Siemens Energy schockt mit Prognosesenkung - Aktie bricht zweistellig ein

