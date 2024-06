Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag stärker

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,60 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,60 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,94 EUR an. Mit einem Wert von 24,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.231.338 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 27,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 9,80 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 73,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,416 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,96 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,342 EUR je Aktie.

