Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,83 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,83 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,67 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.685 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,40 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,22 Prozent sinken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 8,28 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,427 EUR je Siemens Energy-Aktie.

