Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 19,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 19,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.120.178 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 21,80 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 11,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 89,22 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,48 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.064,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.956,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,184 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Kapitalerhöhung für Siemens Gamesa-Übernahme zügig umgesetzt

Siemens Energy-Aktie klettert: Siemens Energy unterzeichnet Verträge zur Kraftwerk-Wartung im Irak

Siemens Energy-Aktie legt zu: Siemens Energy erhält von Orsted Auftrag für Elektrolyseure

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG