So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagmittag an Boden

28.05.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 25,97 EUR.

Werbung

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,97 EUR. Bei 26,36 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.509.571 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2024 auf bis zu 26,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,065 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 23,07 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 8,28 Mrd. EUR gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,431 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens Energy AG