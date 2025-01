Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 53,16 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 53,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 54,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.224.100 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 60,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.02.2024 Kursverluste bis auf 13,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,42 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,077 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,25 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 13.11.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,782 EUR je Aktie aus.

