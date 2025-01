Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 54,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,5 Prozent auf 54,32 EUR. Bei 54,42 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 53,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.775.932 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,077 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 47,25 EUR.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,52 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,782 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

