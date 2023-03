Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag in Grün

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 19,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 19,99 EUR. Bei 19,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.442.656 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 21,80 EUR. 8,58 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 94,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,48 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,60 Prozent auf 7.064,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.05.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,184 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG