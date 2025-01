Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag ins Plus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 56,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 56,66 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.139.532 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.02.2024 auf bis zu 13,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,077 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 47,25 EUR.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,785 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

