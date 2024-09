Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag freundlich

30.09.24 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 32,98 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,98 EUR. Bei 32,99 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 390.321 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Bei 34,29 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,97 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 80,59 Prozent Luft nach unten. Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,04 EUR aus. Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte Siemens Energy die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,398 EUR je Siemens Energy-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG