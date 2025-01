Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 57,20 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 57,20 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,52 EUR aus. Mit einem Wert von 57,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 279.304 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 5,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,077 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,04 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

