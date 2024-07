Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 26,64 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 26,64 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 26,68 EUR. Bei 26,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.110.161 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 4,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,427 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

