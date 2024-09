Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 52,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 52,52 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.311 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind