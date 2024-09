Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,54 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,54 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.457 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,51 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,49 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

