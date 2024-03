Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 55,70 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 55,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,76 EUR an. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,64 EUR ein. Mit einem Wert von 55,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.804 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 25,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

