Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Montagmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 48,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 48,75 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,12 EUR. Bei 48,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 177.988 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 16,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,93 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

