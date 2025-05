Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Dienstagmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 47,22 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 47,22 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,16 EUR. Bei 48,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 247.158 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,73 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 62,24 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

