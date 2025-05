Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag gesucht

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 49,08 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 49,08 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,19 EUR aus. Bei 47,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 375.049 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 19,15 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,54 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

