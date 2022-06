Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 07.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 54,96 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,96 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.455 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,77 Prozent Luft nach oben. Bei 46,67 EUR fiel das Papier am 10.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,76 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,82 EUR.

Am 04.05.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5.460,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.965,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 03.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

